نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. سناء جميل تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة سناء جميل، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إحياء ذكرى ميلادها، لذلك نرصد أبرز محطاتها.

ميلاد سناء جميل

ولدت سناء جميل بمركز ملوي بمحافظة المنيا عام 1930، في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا.

قررت سناء جميل، دخول الفن رغمًا عن أهلها، وهو ما أدى إلى أن تحدث قطيعة بينهم امتدت إلى وفاتها، ولم يقوموا بحضور العزاء أو الجنازة الخاصة بها.

أبرز أعمالها

شاركت سناء جميل، فى عدد من الأعمال الفنية ووصل رصيدها الفني إلى 65 عملًا تنوع بين السينما والتليفزيون والمسرح، كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في فيلم "بداية ونهاية " والذى حلت بديلة إلى الفنانة فاتن حمامة.

ومن أبرز أعمال سناء جميل: مسلسل “ ساكن قصادي ”، وفيلم “ سواق الهانم”.

زواج سناء جميل

التقت سناء جميل، بزوجها الكاتب لويس جريس، وجمعت بينهما قصة حب قصيرة كللت بالزواج وذلك بعد أن كان خائفًا أن تكون سناء جميل مسلمة لكونها دائمًا وأبدًا تحلف بكلمة "والله العظيم"، بعد توافقهما دينيًا وثقافيًا تم الزواج بين الحبيبين عام 1961، أصرت الفنانة ألا تنجب كي تتفرغ بشكل كامل لعملها الفني.