نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسقط أمام تولوز في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص تولوز ثلاث نقاط ثمينة من باريس سان جيرمان بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة بينما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 43 نقطة.



بدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتهديف مبكرا تحديدا في الدقيقة الثامنة عن طريق مبابي الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى تولوز.



في الدقيقة الثالثة عشر، تمكن تولوز من تسجيل هدف التعادل عندما مرر موسى ديارا تسديدة داخل منطقة الجزاء لزميله ديالينج الذي سجل هدف التعادل.



شن كلا الفريقين هجمات على مرمى المنافس الآخر ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وفي الشوط الثاني، حاول باريس سان جيرمان تسجيل الهدف الثاني ولكن تولوز باغتهم عندما سجل الهدف الثاني له.



في الدقيقة 69، استلم يان جوبوهو الكرة من زميله من على حافة منطقة الجزاء وسدد الكرة الجزء الأيمن في مرمى باريس سان جيرمان.



في الدقيقة 95، استلم فرانك ماجري الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في منتصف مرمى النادي الباريسي



حاول لاعبو باريس سان جيرمان إحراز هدف ثاني لحفظ ماء الوجه ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز غالي لتولوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

