محمود حميدة يحيي ذكرى وفاة الفنان الراحل "عزت أبو عوف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم محمود حميدة، على احياء ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك محمود حميدة عبر “إنستجرام” صورة تجمعه مع الراحل عزت أبو عوف، وعلق عليها قائلًا: "في ذكرى وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، نتذكره بكل الحب والتقدير، كان للفنان عزت أبو عوف تأثيرا كبيرا في عالم السينما والفن، وتركت أعماله بصمة لا تُنسى في قلوبنا، رحم الله الفنان عزت أبو عوف وأسكنه فسيح جناته".





وفاة الفنان عزت أبو عوف





رحل الفنان عزت أبو عن عالمنا عن عمر ناهز الـ71 عاما، بعدما قدم العديد من العلامات المميزة وأعمال كثيرة في السينما والدراما التليفزيونية المصرية.





أحدث أعمال محمود حميدة





ويعرض حاليًا للفنان محمود حميدة بدور العرض السينمائية فيلم "أهل الكهف"، ويشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يعتبر العمل ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.