نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخسر من نهضة بركان بثنائية في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح فريق نهضة بركان، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب إيسوفو دايو، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن اللاعب المغربي عادل تهيف، من إحراز الهدف الثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية غالطت محمد عواد وسكنت شباك القلعة البيضاء.

ونجح سيف الدين الجزيري في إحراز هدف تقليص الفارق لصالح أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.