أخبار اليمن : تحذير أممي من نزوح جديد لعائلات غزة

تحذير أممي من نزوح جديد لعائلات غزة
حذّر برنامج الأغذية العالمي، الأحد، من اضطرار العائلات الفلسطينية بقطاع غزة إلى النزوح مجدداً بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه.
جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي بالتزامن مع إغلاق إسرائيل المعابر الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة.
وشدد "الأغذية العالمي" على "ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإلى حين التوصل إلى اتفاق يجب أن يستمر الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
واعتبر البرنامج الأممي الهجوم الشامل على مدينة رفح بمثابة "كارثة إنسانية".
كما سلط الضوء على "اضطرار العائلات الفلسطينية بقطاع غزة إلى النزوح مجددا بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه".
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