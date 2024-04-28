نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز في حي المهندسين من أجل "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستكمل النجم أحمد عز تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية"، وعلم دوت الخليج الفني من مصدر خاص أن عز يتواجد حاليًا في حي المهندسين لتصوير بعض مشاهد الأكشن الخاصة بالعمل.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في عيد الأضحى المبارك لينافس في المنافسة الشرسة المنتظرة في السيزون الصيفي.

تصريحات أحمد عز عن فيلم ولاد رزق 3

وقال «أحمد عز» خلال لقائه مع عمرو أديب في «بودكاست Big Time»: «فيلم ولاد رزق 3، بإذن الله نقلة مختلفة تمامًا على السينما المصرية، وهذا الجزء كان الغرض منه أن يواكب الفيلم الأكشن في الأفلام العالمية، ولن يقل عنها.. في الحقيقة ولاد رزق 3 ودعم المستشار تركي الشيخ وهيئة الترفية، جعلنا نحلم أكثر في أحداث الفيلم ونطورها».

أبطال فيلم «ولاد رزق 3»

ولاد رزق الجزء الثالث يشاركه في بطولته الفنان عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، نجاح جزئي ولاد رزق دفع أبطال العمل لتصوير الجزء الثالث والذى سيأتى باسم "القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

أحدث أعمال أحمد عز

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد عز، على تقديم شخصية صعيدية، من خلال فيلم يحمل اسم «فرقة الموت»، من إخراج أحمد علاء، والذي يواصل بدوره معاينة أماكن التصوير بالتعاون مع الشركة المنتجة، والتعاقد مع باقي الفنانين، حيث لم يُجر التعاقد مع أي فنان آخر حتى الآن، كما تعاقد أحمد عز، على بطولة فيلم موسم صيد الغزلان، وهو العمل المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، من تأليف أحمد مراد، وإخراج إسلام المرسي.