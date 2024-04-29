نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العدل ينعى وفاة عصام الشماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي المنتج محمد العدل وفاة المخرج عصام الشماع وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

كتب العدل معلقا :'السيناريست و المخرج عصام الشماع في ذمة الله، كان مثقف كبير و انسان محترم، الله يرحمه

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.

ولد فى29 سبتمبر 1955, بالقاهرة درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس, وحصل على البكالوريوس سنة 1982. هو مخرج وكاتب, وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة. منها المسلسلات التلفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و "قمر 14", كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو". أخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والأخراج له, وهى يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".

فى 2011 تم إنتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

أهم أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

