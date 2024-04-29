تعرف على موعد حفل عمر خيرت بـ الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 09:35 صباحاً - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة يوم 16 و17 من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الكويت ، ويقدم لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من معزوفاته الموسيقية التي يحبها الجمهور منها دي الحياة، في هويد الليل، جيران الهنا، النوم في العسل، صابر يا عم صابر وغيرها .

أهم أعمال عمر خيرت

نجح الموسيقار عمر خيرت في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي، وتحقيق معادلة صعبة في الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الفني وشارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر،

سكوت ح نصور، النوم في العسل ، قط الصحراء ، البحث عن توت عنخ آمون ، الإرهابي ، لصوص خمس نجوم، فرسان أخر زمن ، البحث عن ديانا (فيلم كندي)،نساء صعاليك ، جحيم تحت الماء، الحب أيضا يموت ، عريس في اليانصيب ، صراع الأحفاد، بستان الدم ، نهر الخوف، ليلة القبض على فاطمة، وإعدام ميت.