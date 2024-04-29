ألحان فوزى الأيقونية على المسرح الكبير والحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - واصلت وزارة الثقافة تنفيذ خططها الهادفة إلي صون التراث الإبداعي حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم على الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي.

تفاعل كبير مع الفنان علي الحجار والنجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر

فعلى المسرح الكبير الذي علق لافتة كامل العدد تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير على الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسري وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضًا عدد من مؤلفاته الأيقونية وتخللها عرض درامي من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، توزيع موسيقى أحمد شلتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد إلى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.

ومع الألحان الخالدة لمحمد فوزى والتى تمثل أحد ملامح التطوير في مجال الموسيقى والغناء العربي، وبأسلوبه المميز وامكاناته الصوتية الفريدة استعرض الحجار وضيوفه نخبة مختاره منها يا أعز من عيني، حبيبى وعينية، يا نور جديد (عيد الميلاد)، ليه يا قلبى ليه، راح توحشني، كل دقه في قلبى، دويتو شحات الغرام وشاركته الأداء نادية مصطفى، الشوق، يا مصطفى يا مصطفى، فين قلبى، ماما زمانها جاية، مال القمر، طير بينا ياقلبي، تسلم لقلبي، كلمني طمني (اكابيلا)، داري العيون، بلدي أحببتك يا بلدي وغيرها إلى جانب أغنية 100 سنا غنا التي كتبت خصيصًا للمشروع.

المشروع الفني 100 سنة

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.