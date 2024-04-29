"ابن الريح" عرض مسرحي لفرقة أبو صير الملق ببني سويف

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة أبو صير الملق العرض المسرحي "ابن الريح"، على مسرح قصر ثقافة ببا، ضمن عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة بني سويف، والمقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي

فكرة العرض مستوحاة عن نص "مهاجر بريسبان" للكاتب اللبناني چورج شحادة، وتدور أحداثه حول صراع أهل القرية التي شاع بها الفقر والجهل، حول إثبات نسب جثة تم العثور عليها بجوارها حقيبة ممتلئة بالمال، وتتصاعد الأحداث.

صناع العرض المسرحي

"ابن الريح" إعداد منصور مكاوي، أداء ياسر رأفت، ياسين عبد العال، رمضان ياسين، يوسف نور، أمل كمال عثمان، وملك أشرف، أشعار أيمن حافظ، ألحان سيد رمضان، مصمم استعراضات وائل عيد، إضاءة أيمن محمود، ديكور مصطفى فكري، مخرج منفذ محمد خليفة، وإخراج كمال أبو العزم.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور أحمد نور، المخرج محمد جبر، وأحمد خميس، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف.

عروض هيئة قصور الثقافة بمحافظة بني سويف

وتقدم هيئة قصور الثقافة أربع عروض مسرحية بمحافظة بني سويف هذا الموسم، وهي "ماكبث، ابن الريح، سلطان الحرافيش، وأحداث لا تمت للواقع"، ويستمر عرضها يوميا بالمجان حتى نهاية أبريل.

