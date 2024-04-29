نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوش أوكونر يتطلع لتقديم نسخة "شر" من ويلي وانكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شخصية ويلي وانكا صانع الشوكولاتة الشهير، بعد تم تقديمها في عديد من الافلام الكوميدية المميزة، يتطلع الممثل الشاب جوش اوكونر لتقديمها في صورة شريرة للمرة الأولى.

ووفق ديد لاين، هذه الشخصية ظهرت حديثا في فيلم جديد، كان من بطولة تيموثي شالمي، وسبق أن جسدها النجم جوني ديب.

فيلم جديد

وكان قد ظهر الفنان الشاب تيموثي شالمي في لقطات جديدة من تصوير مشاهد احدث أفلامه الذي يجسد به شخصية النجم الراحل بوب ديلان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، هذه المرة من مدينة نيويورك، وكان متنكرًا في ثياب الشخصية.

وكانت قد ظهرت النجمة الشابة إيل فانينج في أول لقطات لها من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشارك في بطولته تيموثي شالمي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه حول قصة حياة المغني الراحل بوب ديلون.

أداء موسيقي

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه أغنيات ديلان ضمن احداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير أنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.