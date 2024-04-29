نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير فيلم "شمس الزناتي" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد إمام في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد “شمس الزناتي”، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل في منتصف مايو، وتم إلغاء فكرة تصويره في السعودية.



أبطال “شمس الزناتي”



فيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.



مشاركة محمد إمام في اللعب مع العيال



ومن جانبه، ينتظر محمد إمام في موسم عيد الأضحى المقبل، عرض فيلم اللعب مع العيال، الذي سيشهد التعاون الأول بينه وبين شريف عرفة، والعمل يشارك فيه: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب.



آخر أعمال محمد إمام السينمائية

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام في السينما فيلم أبو نسب، الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه، وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، محمد ثروت، محمد رضوان، علاء مرسي وماجد الكدواني.



آخر أعمال محمد إمام الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل كوبرا، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق وشارك فيه أحمد فتحي، منة فضالي، محمد ثروت، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، وحقق المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة وتصدر التريند في الوطن العربي.