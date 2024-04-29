نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "شقو" أمس بالسينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “شقو”، للنجم عمرو يوسف، إيرادات كبيرة أمس، قدرها807 ألف جنيهًا، وجاء في المركز الأول منذ بداية عرضه بدور العرض، ووصل إجمالي إيراداته لـ 58 مليون جنيهًا، منذ عرضه بالسينمات حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم قد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.