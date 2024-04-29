في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن حمدي الوزير

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاثنين 29 من ابريل، اشتهر بأدواره المميزة في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، بدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، كان مسلسل «ملحمة موسى»الذي تم عُرض عام 2021، هو آخر أعماله الفنية، ولعب خلاله دور رجل يدعى مُسعد، ونجح بحركة عفوية غير مقصودة، أن يجعل الجميع يلتفتون إليه ويربطون بين دوره ومختلف المواقف الحياتية المشابهة، اسمه تجول إلى إفيه يستخدمه الكثيرين على سبيل المزاح مع أصدقائهم، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة حمدي الوزير..

حياة حمدي الوزير الشخصية

ولد حمدي الوزير 29 أبريل 1955، في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، حصل خلال مشواره على عدد من الجوائز، تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان لها في قلبه الحب والتقدير والاحترام، وأنجب منها «مي وسمر»، اللتان حظيا بمكانه مختلفة في قلبه، وقال عن زوجته وبناته: «بحس أنهم الذخيرة ليا في حياتي.

حياة حمدي الوزير الفنية

بدأ حمدي الوزير مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، شارك بدور في فيلم (إسكندرية ليه) مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في 1979، وشارك في عدة أعمال مميزة مثل (سواق الأوتوبيس، التخشيبة) في فترة الثمانينات، وأيضًا مسلسل رأفت الهجان الجزء الثالث عام 1992 بدور ضابط المخابرات الشاب (عادل) الذي يشارك الجاسوس (رأفت الهجان) مهامه للمرة الأولى، عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات: (حرب البسوس، طقوس الإشارات والتحولات)، من أعماله التليفزيونية: (البحار مندي، المزاد، أوراق مصرية).

أعمال حمدي الوزير الفنية

مسلسلات: موسى (مسلسل)، أفراح إبليس(ج2)، الدولي، كابتن أنوش، وضع أمني، بنات سوبرمان، هي ودافنشي، الوسواس، الصعلوك، مذكرات سيئة السمعة، الرجل والطريق، زهرة برية، نساء لا تعرف الندم، العائد، غريب الدار، خليها على الله، قلب امرأة، على باب مصر، المنصورية، ينابيع العشق، عواصف النساء، الظاهر بيبرس، على نار هادئة، لقاء ع الهوا، قيود بلا قضبان، حدث في الهرم، أشرار وطيبين، زهرة الياسمين.

أفلام: الكهف، جدو نحنوح، رغدة متوحشة، أسد سيناء، فزاع، الحرامية، أبناء الشيطان، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، الغرقانة، الشطار، دنيا عبدالجبار، قبضة الهلالي، العفاريت، المغتصبون، باب النصر، العملاق، البنات والمجهول، بئر الاوهام، قبل الوداع.