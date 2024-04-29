قريبًا.. سميرة سعيد تستعد لطرح أغنية "كداب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان "كداب"، وذلك عبر قناتها الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.





وروجت سميرة سعيد للأغنية حيث شاركت فيديو صغير منها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "كداب قريبًا".





آخر أغنيات سميرة سعيد

وكان آخر أغنيات سميرة سعيد كانت "فن التفاؤل"، التي طرحت الفيديو كليب الخاص بها في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ، وإخراج نضال هاني، وتبدأ الأغنية بمقطع تقول كلماته: فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر.. والابتسامة كنز.. أما النكد يا ساتر.. بهدوء وبعقل وبحكمة.. منقفش لبعض ع الكلمة.. إحنا اللي بينا حب.. أولى بجبر الخواطر.. فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر، ايضا أغنية «إنسان آلي»، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، والمنصات السمعية والإلكترونية، حيث تتحدث كلماتها عن الأزمات التي يواجهها الإنسان وما يعيشه في الحياة، وجاءت كلمات الأغنية: طول الوقت ببقى، تحت ضغط وStress عالي، متوترة ومتنشنة، ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة، عايشة فيها مالي، إنسان آلي اتحولت أنا.

تصريحات سميرة سعيد في برنامج بصمة

قالت سميرة سعيد خلال لقائها في برنامج بصمة: “ابتديت اتشهر، وابتديت يكون ليا حفلات كتير في مصر وكان في ناس كتير أوي من الفنانين حسوا أنتي جاية من المغرب، أنتي عندك فرص كتير أوي وفي المقابل في ناس كتير محتاجة نفس الفرص ومش بتحصل، وقتها نقابة الموسيقيين طلعت فرمان بمنع سميرة سعيد من الاشتغال في أي حفلة في مصر لتعدد ظهورها والمسبب كان غريب جدًا ورفعنا قضية وكسبناها وقتها”.

وأردفت: “والمغاربة ابتدوا يحسوا أني بسيب الأغنية المغريبة وبقيت المطربة المهاجرة، وفي مصر بقيت محسوبة على المطربات الوافدات فبقيت حاسة أنا مهاجرة ولا وافدة أنهي واحدة فيهم، ومع الوقت كل الأشياء بتاخد مكانها”.