نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنين ومش غني.. مي القاضي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة مي القاضي، أنها تحب فتي أحلامها أن يتميز بخفة الظل ويهتم بمظهره الخارجي وصحته، لأن الشخص خفيف الظل تكون معه الحياة لطيفة.

تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أهم حاجه في مواصفات فتى أحلامي يكون خفيف الدم ويهتم بنفسه ومش لازم يكون غني، في مشاكل كتير بتعدي بس لما تكون الحياة حلوة، ومعظم الرجالة نكديين وأهم حاجه يكون حنين ومسؤول وشخص مش كداب".



وأشارت مي، إلى أنها لا تحب أن تكون مع شخص ثري لأن العلاقة لا بد أن تكون متكافئة ولكن يجب أن يكون لديه مصدر دخل جيد لكي تعيش معه في نفس المستوى التي تربت عليه.



وأردفت مي، إلى أنها اختارت شخص كارثي في وقت معين بسبب والدتها لأنها كانت تريد أن تتزوج لمجرد الزواج وفي نفس الوقت كانت تريد أن تلبي لوالدتها رغبتها ولكن تلك العلاقات عطلتها للغاية في مشوارها الفني.



واختتمت مي القاضي حديثها بأنها شخصية تتميز بإحساس عالي فضلًا عن أن فكرة نسيان الشخص لديها عالية، معقبة:"بعرف أعمل موف أون بسرعة وأنا حساسة أوي".

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي



يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب، ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.