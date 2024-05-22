نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مخرج أجنبي يبث مباراة الأهلي والترجي من ستاد القاهرة مع 4 مساعدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تلقي التلفزيون المصري خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد خلاله تواجد مخرج أجنبي وهو البرتغالي خوان، من أجل نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مخرج أجنبي يبث مباراة الأهلي والترجي من ستاد القاهرة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الكاف أصر على تواجد المخرج الأجنبي وتم عقد اجتماع في التلفزيون المصري، وتمت الموافقة وسوف يتحمل الاتحاد الإفريقي كافة التكاليف".

وأضاف أمير هشام: "البرتغالي خوان هو من يدير المباراة إخراجيًا وهو يعمل في منظومة إسبانية، وسوف يصل في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ومعه 4 مساعدين وتم حجز تذاكر الطيران".