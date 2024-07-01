نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية يتنازل عن الجائزة.. طاهر محمد طاهر رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد طاهر محمد طاهر جائزة رجل مباراة الاهلي مع نظيره طلائع الجيش، والتي انتهت برباعية نظيفة من المارد الأحمر سكنت شباك الجيش، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنازل عمرو السولية عن الجائزة لصالح زميله طاهر في لافتة طيبة.

أحداث اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش

وافتتح إعصار الاهداف اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وعزز النتيجة محمد عبد المنعم بعد تمريرة من حسين الشحات في لدقيقة 38.

وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32، ليصبح هدفه رقم 3000 في كل المواسم مع الأهلي في الدوري المصري.

ومع الدقيقة 89 من عمر اللقاء حصل طلائع الجيش على ركلة جزاء، ولكن أضاعها لاعبهم عمر السعيد.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أحرز نجم الأهلي وسام أبو علي الهدف الرابع.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها نهاية اللقاء بفوز الأهلي على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة دون رد.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، خلفًا لبيراميدز الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة.