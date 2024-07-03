نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 يوليو.. نانسي عجرم تطرح أحدث أعمالها الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية “من نظرة” مشيرة عن أن موعد طرحها يوم 7 يوليو.

ونشرت نانسي، فيديو لها من كواليس تصوير كليب الأغنية، وعلقت عليه عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”: “7- 7 عالساعة 7”.

حفلات نانسي عجرم

و تعيش نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل مع راغب علامة بالأردن يوم 12 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية نانسي وراغب الضخمة في الوطن العربي.

كما تسافر نانسي إلى فرنسا لإحياء حفل آخر يوم 16 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسبق وروجت للحفل عبر انستجرام، وكتبت: باريس.. هل أنت مستعدة؟.. دعونا نضيء مدينة الحب معًا.



آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم مشكلتك الوحيدي التي طرحتها في فبراير الماضي على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وغنتها نانسي باللبناني، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق، ومكس وماستر إيلي بربر.