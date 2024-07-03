أمين الفتوى لقناة الناس: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 مساءً - أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول : "حكم الشخص الذى يعلق كل ما يحدث له على شماعة الحسد، وكذلك الشخص الذى لا يؤمن نفسه من الحسد؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أما عن النوع الاول فيجب علينا ان ننصحه الا يلقى كل شيء على الحسد او العين او السحر او كذا لان هذا سيعيش في هذه الحاله طول حياته ليه لان كل ما وجدت كل ما امكن، اجد لنفسي مبررا فاجد واستدعت حتى اقنع نفسي انني قد فعلت كل ما ولكن هذه الازعاجات كانت بسبب الخارج عني هو العين او الحسد او السحر او كذا او كذا ساظل على ما انا عليه ولن اتحرك ليه لانني لم استبعد اسباب النجاح حقيقي في ان ابذل الجهد او ان احاول ان أنا نفسي أو أعالج اخطائي".

وتابع: "اما الثاني فنذكر بقول سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل وتوكل يعني ايه يعني اعقل الدابه ثم توكل

على الله سبحانه وتعالى اربطها علشان ما تجريش منك، اذا علينا أولا ان نأخذ الاسباب ثم وبعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحن مطمئنين طيب".

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