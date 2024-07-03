نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استنوني مع الذ واحدة".. أسماء جلال تروج لحلقتها مع "منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت النجمة أسماء جلال لحلقتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الاعلامية "منى الشاذلي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.





وشاركت أسماء جلال صورة لها من كواليس تصوير الحلقة عبر حسابها في فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "استنوني مع الذ واحدة " منى الشاذلي " بكره الساعة ١١ على قناة ON".





أحدث أعمال أسماء جلال

سبق، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم "فيها إيه يعني"، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وايضا تعكف علي تصوير الجزء الثاني من المسلسل والمقرر عرضه رمضان 2025، دارت أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حصل مسلسل أشغال شقة علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

أعمال أسماء جلال الفترة الحالية

ومن ناحية اخري، حققت أسماء جلال نجاح كبير في أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، أبرزهم فيلم ولاد رزق 3 الذي يضم كلا من الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، وآخرين، والعمل من إخراج طارق العريان، وايضا فيلم اللعب مع العيال، الذي يعرض في دور عرض السينمات في الوقت الحالي، بطولة محمد إمام، ويزو، باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وايضا مسرحية “ميمو” للنجم أحمد حلمي، تنتمي لتصنيف الكوميديا الاجتماعية، وهي المسرحية التي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين والنجم كريم عبد العزيز.