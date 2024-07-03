نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في أستانا كانت "جيدة".

وقال لافروف في حديث للإعلامي بافيل زاروبين، ردا على سؤال بهذا الشأن، إنها "جرت بشكل جيد وبتفاهم تام".

وأضاف أنه جرت مناقشة مجمل القضايا الموجودة على جدول الأعمال، سواء الخاصة بالتعاون الثنائي أو بالتعاون بين روسيا والصين في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

واستغرقت مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ في أستانا نحو ساعة، وجرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها عاصمة كازاخستان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أن بوتين وشي جين بينغ بحثا العلاقات الثنائية في شتى المجالات وتبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك التسوية في أوكرانيا.

وأكد أن الرئيسين حددا الخطط للتعاون في مختلف المجالات، التي سيستمر العمل عليها ضمن فرق العمل المختصة.