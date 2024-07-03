نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية "من نظرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة نانسي عجرم، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من نظرة"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية.





وروجت نانسي عجرم لطرح أغنية "من نظرة" حيث شاركت فيديو من الكواليس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: ٧-٧ عالساعة ٧ من نظرة".





آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم مشكلتك الوحيدي التي طرحتها في فبراير الماضي على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وغنتها نانسي باللبناني، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق، ومكس وماستر إيلي بربر.





كلمات أغنية مشكلتك الوحيدي





أنا مشكلتك الوحيدي

اللي مستحيل تنحل

من هلّق لآخر عمرك

عقلبك قاعدي رح اضل





أنا مشكلتك الوحيدي

اللي مستحيل تنحل

من هلّق لآخر عمرك

عقلبك قاعدي رح اضل





أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك

بيختفوا كل البقيي

إحتمال إنك تنساني

هو صفر بالمية





أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك

بيختفوا كل البقيي

إحتمال إنك تنساني

هو صفر بالمية





لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف





أنا موجودي بروحك

وعلّمتك كيف تحس

وبإيدي آه كتبت جروحك

وأنا اللي بمحيها وبس





أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك

بيختفوا كل البقيي

إحتمال إنك تنساني

هو صفر بالمية





أنا هيي

وبيختفوا كل البقيي

إحتمال إنك تنساني

هو صفر بالمية





لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف