نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تطرح أحدث كليباتها بعنوان "بنعيش مع ناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة جنات أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بنعيش مع ناس" على اليوتيوب، وهى من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادى حداد.



وتقول كلمات الأغنية:

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس

كانت روحنا بجد في يوم ليهم

اوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار

إحساسنا يموت عشان احنا نعيش

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا باسم الحب



وكان آخر ألبومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

