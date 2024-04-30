نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مصطفى خاطر في فيلم "محو أمنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى خاطر، لاستكمال تصوير فيلمه الجديد "محو أمنية"، بعد توقف خلال شهر رمضان، يشارك في بطولته وفاء عامر ومحمود البزاوي وأيتن عامر وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد حماقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل شخصيه مصطفى خاطر في فيلم "محو أمنية"

ويجسد مصطفى خاطر خلال أحداث فيلم "محو أمنة" دور مؤلف روايات يحاول الوصول لنشر روايته لكنه يمر بمواقف صعبه تصيبه بالاكتئاب.

أحدث أعمال مصطفى خاطر

ومن ناحية اخري، بدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز، وأصبح متاحا على منصة "شاهد VIP" حلقتين من مسلسل "البيت بيتي" ويعرض كل أربعاء حلقة جديدة، الممسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

اخر اعمال مصطفى خاطر

وكان اخر اعمال مصطفى خاطر هو مسلسل كشف مستعجل، الذي جمعه بـ محمد عبدالرحمن، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ضم هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، محمد لطفي، وليلى عز العرب، والعمل من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد، إخراج شادي الرملي، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري، بطولة مسرحية سناب شات مع أمينة خليل ومحمد عبدالرحمن، ضمن فعاليات موسم الرياض، وعُرضت المسرحية في فبراير الماضي، وشارك في بطولتها نور قدري، عزت زين، أكرم الحجار، صلاح الدالي، وآيات مجدي، ومن تأليف أحمد الملواني وإخراج إسلام إمام.

آخر أفلام مصطفى خاطر

وكان آخر أفلام مصطفى خاطر كان فيلم "رمسيس باريس"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، الفيلم بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.