نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روائع الموجي بمناسبة عيد الربيع في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجى يحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل 4 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" وذلك في إطار احتفالات الثقافة المصرية بأعياد الربيع.

حفل لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجب

ومن المقر أن تقدم الفرقة القومية للموسيقى منها:"الليلة دنيتى، تمر حنة، ليه يا قلبى ليه، مستحيل، لأ لأ، شباكنا ستايره حرير، يا دلالي، الدوامة، ب فتحة ب، أسال روحك، الحلوة داير شباكها، اسبقنى يا قلبى، رمش عينه، غالى عليا، يا حلو صبح، اخره جرحي إيه، قارئة الفنجان إلى جانب ميدلى يضم الحان جبار - يا قلبي خبي، حبك نار "وغيرها، أداء كل من: أحمد عفت، هند النحاس، نهى حافظ ونهاد فتحي.

نبذة عن محمد الموجي

يذكر أن محمد الموجى أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي بعد ثورة يوليو 1952،ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944، وعمل فى عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، بعدها اتجه إلى التلحين، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ بعدها قدم ألحانا لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، ورحل عن عالمنا عام 1995 تاركًا تراثًا فنيًا من الألحان الخالدة.