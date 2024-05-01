ليلى علوي تشارك البوستر التشويقي لفيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة ليلى علوي، بوستر تشويقي لفيلم "جوازة توكسيك" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.. جوازة توكسيك قريبا في دور العرض".





أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.



أحدث أعمال ليلى علوي

وعرض مؤخرًا لـ ليلى علوي فيلم مقسوم والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

أخر أعمال الفنانة ليلى علوي الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي وهو فيلم" شوجر دادي" وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد.

كما عرض لها هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.