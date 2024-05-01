دينا الشربيني تعلن عن وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد من خلال "كلمة أخيرة"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاحها في كامل العدد الموسم الثاني، حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الاعلامية لميس الحديدي، والذي يذاع عبر قناة "أون" وتحدثت دينا الشربيني عن كواليس مسلسل "كامل العدد +1" الذي تم عرضه في موسم دراما شهر رمضان الماضي لهذا العام 2024، كما تحدثت عن بعض تفاصيل من حياتها الشخصية.

دينا الشربيني تكشف عن وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد



وفي الحلقة أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد، قائلة:

"المفروض في جزء جديد المفروض كاتبات المسلسل هيقعدوا ويشوفوا ازاي يتعمل بالظبط زي ما قعدنا بعد سيزون 1 كنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني".



وتابعت "الشربيني":

"الأطفال عندهم قصص دائمًا مهمة وقضايا يمكن تناولها وحاسة هيلاقوا برضو اللي يتعمل بيه جزء تالت من المسلسل".







قصة وأبطال مسلسل كامل العدد



ناقش مسلسل كامل العدد في الجزء الثاني فكرة الحياة الأسرية والعائلة وتربية الجيل الجديد، كما سلط الضوء على تأثير السوشيال ميديا على حياة الأجيال الجديدة الصغيرة في اطار درامي كوميدي ممتع، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، اسعاد يونس، ميمي جمال، صدقي صخر، آيه سماحة، أحمد كمال وآخرين

ومن تأليف رنا أبو الريش

والاخراج لـ خالد الحلفاوي.