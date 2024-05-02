كم بلغت إيرادات فيلم Dune: Part Two؟

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم Dune: Part Two أن يحقق الرقم القياسي، في فترة قصيرة، ويحصد على إيرادات مرتفعة بلغت نحو 704 مليونًا و511 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 1 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

إيرادات فيلم Dune: Part Tw

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد إلى 280 مليونًا و11ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و424 مليونًا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Dune: Part Two



ودارت أحداث الفيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

أبطال فيلم Dune: Part Two



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم، وغيرهم من النجوم.