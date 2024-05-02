نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة عرض شاهد لشهر مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت منصة شاهد جدول عرض الأعمال الفنية خلال شهر مايو، حيث بدأ الجدول بفيلم وثائقي يدعى "Dopamine"، الذي بدأ عرضه في الأول من مايو.



الاسكندراني

من بين الأعمال البارزة التي ستبدأ عرضها اليوم الثاني من مايو هو فيلم "الإسكندراني"، الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل زينة، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبد الله، تحت إشراف المخرج خالد يوسف وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.



ليه تعيشها لوحدك

وفي التاسع من مايو، سيتم عرض فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الذي يدور في إطار اجتماعي حول قصة حب بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف، من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.



فرسان قريح

بتاريخ العاشر من مايو، سيتم بدء عرض مسلسل "فرسان قريح"، الذي يتكون من 10 حلقات قصيرة، ويشارك في بطولته ممثلين سعوديين شبان مثل عبد العزيز الشهري ويوسف الدخيل، بإخراج عبدالله بامجبور.



فوي فوي فوي

وفي السادس عشر من مايو، سيتم عرض فيلم "فوي فوي فوي"، الذي يضم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين، بمشاركة نيللي كريم ومحمد فراج وبيومي فؤاد وغيرهم، من إخراج عمر هلال.



في مثل هذا اليوم

وفي التاسع عشر من مايو، سيتم بدء عرض مسلسل "في مثل هذا اليوم"، الذي سيكون عرضه الأول والحصري على منصة شاهد.



منت رايق

ومن المقرر أيضًا عرض مسلسل "منت رايق" في التاسع عشر من مايو، وهو يدور في إطار كوميدي داخل إحدى الصحف، بمشاركة هبة الدري وعبدالعزيز النصار وغيرهم.



كسر عضم

أما في السادس والعشرين من مايو، سيتم عرض مسلسل "كسر عضم: السراديب"، الذي يدور حول أبو ريان الذي يعود بأسرار جديدة ويتعامل مع قضايا الفساد بمساعدة العميد كنعان الصايغ.