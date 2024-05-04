نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء موسم رمضان 2024.. «بقينا اتنين» من الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في دول الخليج على واتش ات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل مسلسل «بقينا اتنين» المركز الثامن، من بين الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في دول الخليج على منصة واتش ات الرقمية، وذلك جاء عقب نجاحه الملحوظ في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ولاقى ردود أفعال إيجابية كثيرة تؤيد هذه النوعية من الأعمال الدرامية، التي تناقش قضايا هامة مجتمعية وأسرية تحتاج إلى تسليط الضوء.

مسلسل بقينا اتنين من ضمن الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في دول الخليج على واتش ات



وجاءت فكرة مسلسل «بقينا اتنين»، كما صرحت السيناريست أماني التونسي لـ «دوت الخليج الفني»، حول الجانب النفسي لفترة ما بعد الطلاق، الذي يعقبه صدمة تشهد حالة من التخبط والتمرد والاضطراب، الذي يؤدي إلى دخول أحد الأزواج المنفصلين في علاقة أخرى غير متزنة وغير حقيقية، في محاولة للهروب من واقع وتأثير صدمة الطلاق.



كما استعانت «التونسي» في كتابة مشاهد الجلسات النفسية والتي أظهرت مدى أهمية اللجوء إلى الطب النفسي دون الخجل من ذلك، في محاولة للوصول إلى حل يلائم الجميع، مع تفهم الأسباب التي أدت إلى ذلك الانفصال الذي لم يؤثر على الزوجين بل على أبنائهما والأسرة بأكملها.



أحداث مسلسل «بقينا اتنين»



تدور أحداث مسلسل «بقينا اتنين» حول الزوجين، أدهم وياسمين، اللذين ينفصلون بسبب مشكلات صغيرة وخلافات بسيطة، ولكن الصمت والتراكمات هو من يحرك الملل واللجوء إلى الانفصال الذي يتسبب في انهيار المنزل، وفي حبكة درامية مميزة من الكاتبة، تسير الأحداث على وتيرة الواقع والحقيقة، حتى الوصول إلى الهدف المرجو وهو تدخل الطبيب ومساندته في تحليل الأسباب بطريقة صحيحة وتوجيه الزوجين إلى حافة الإدراك الصحيح، ويعود الزوجان في نهاية الحلقات بعد فهم كيفية تلاشي أي عنصر سلبي في علاقتهما، وإعطاء كل واحد منهما الآخر قدرا كبيرا من الاحترام والتقدير.



أبطال وطاقم عمل مسلسل «بقينا اتنين »



مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.