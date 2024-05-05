في ثاني حفلات مهرجان "ليلة عمر 2024" الغنائية في الأرينا.. عايض وسلطان وعاشور يشعلون حفلهم في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم -

فى السهرة الغنائية الثانية من سهرات مهرجان "ليلة عمر 2024" والتي أقيمت في قاعة "ارينا الكويت "مساء أمس الأول أحياه النجوم عايض وبهاء سلطان وتامر عاشور وكان بالفعل حفلا أسطوريا وللتاريخ رفع شعار "كامل العدد" وقدم النجوم الثلاثة الاعلامي الشهير علي نجم الذي ابدع في اختيار المفردات والكلمات التي تناسب كل نجم من هولاء النجوم الذين قدموا اجمل مالديهم من اغاني من خلال حفل تميز بتجهيزات لايف بمواصفات عالمية والتى نظمتها شركة "ليلة عمر برودكشنز "وكانت البداية مع النجم السعودي عايض الذي بدأ فقرته باغنية « تجيني "وأطرب الحضور بعدها ورحب بجمهوره، وعبر عن اشتياقه لهم، وأكمل مقطوعاته وأغانيه، بروحه المرحة وصوته العذب الذي تناغم معه محبوه وقدم اغاني ردي ونسيتني ثم فاجأ الجمهور بصعود المطرب الكويتي فهد السالم الذي قدم معه دويتو في أغنيتين الأولى وشتبون والثانية شاء ربي والذي تفاعل معهما الجمهور الكبير وتفوق عايض على نفسه في غناء أغنيته الشهيرة «استراحة محارب» التي تفاعل معها الحضور بشكل رائع على أضواء الهواتف المحمولة، ليقدم بعدها أغنيات مثل «جزى الله خير، لا حول ولا قوة، في أمان الله».

أبرز أغاني النجم عايض وبهاء سلطان



وشدا الفنان الشاب بأغنية «ساقي العطش» والتي أشعلت الأجواء داخل قاعة الحفل، وأعقبها بعدد من الاغاني المتنوعة منها «نسيتي، لأني فقت، عايش دون ي، عشان العشرة، تعبت أكذب، قلت آمر ريحيني ليغادر المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور وعقب ذلك كان الجمهور على موعد مع السلطنة والطرب مع المطرب الاستثنائي بهاء سلطان الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور،حيث افتتح سلطان حفله بأغنية تعالى التي اشعلت حماس الجمهور بشكل غير عادي ليستغل هذة الحالة الرائعة من جمهورة ليغني لهم الواد قلبه بيوجعه والتي غناها معة الجمهور بشكل جميل وقدم بعدها اغاني مثل انا غلطان وتعال ادلعك

و انا مصمم وقوم اقف وانت بتكلمني

وقلبك ياحول الله واختتم فقرتة باغنيتة الشهيرة ياترى ياحبيبي التي رددها الجمهور وراءة بشكل كورال جماعي عددهم اكثر من 5000 شخص



حفل النجم تامر عاشور

وعقب فقرة بهاء سلطان كان المسرح مهيأ لاستقبال النجم الأغنية الرومانسية تامر عاشور الذي قدم واحدة من اقوى حفلاته على الاطلاق حيث اشعل حماس الجمهور منذ صعوده على خشبة المسرح باغنية حكايات واعقبها بأغاني وده حكايه وهاجي على نفسي وتيجي نتراهن وتسلمو هيجيلي موجوع والرك ع النيه وخليني ف حضنك وكنت فين وتفاعل الجمهور مع كل اغنية لعاشور بشكل لافت فالجمهور ردد معه جميع كلمات اغانية كاملة.



وعقب ذلك قدم ميدلي ألحانه التي لحنها لعدد من زملاءه المطربين منها الله أعلم وأعقبها بأغاني:" مفيش جدعنة وبياعه وقولوله سماح “وغيرها من أغانيه الشهيرة ليختتم فقرته بأغنية ”باي باي" ليسدل الستار على واحدة من اجمل الحفلات الغنائية التي شهدتها الكويت مؤخرًا.

كواليس



تحدث المطرب عايض والمطرب بهاء سلطان مع وسائل الاعلام بصحبة رئيس مجلس ادارة شركة "ليلة العمر" عبدالعزيز الزيدي حيث أعربا عن سعادتهما الكبيرة باستقبال الجمهور الكويتي لهما بهذا الشكل الرائع فيما غادر المطرب تامر عاشور المسرح مباشرة عقب انتهاء الحفل.

وكشف المطرب عايض بإنه يفكر هو والمطربة التونسية اميمة خطاب على تقديم دويتو غنائي الفترة المقبلة في حال توفر الفكرة والكلمات المناسبة.



كما نال النجم بهاء سلطان إعجاب الجميع بتواضعه الشديد في تعامله مع الجميع وبالرغم من نجوميتة الكبيرة الا إنه يرى ان استقبال الجمهور الكبير له بهذا الشكل كثير جدا عليه.