هيفاء وهبي تطرح أغنية "يا نحلة".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة هيفاء وهبي، منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا نحلة"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ونشرت هيفاء، مقطع من الأغنية وكتبت معلقة: "يا نحلة.. ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر.. فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم.





وأستكملت، قائلة: فيديو يا نحلة الآن على قناتي الرسمية يوتيوب، والأغنية على جميع المنصات الرقمية.

تفاصيل أغنية يا نحلة

وأغنية يا نحلة من كلمات: مصطفى حسن والحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان وتصوير محمد يوسف.

كلمات أغنية يا نحلة

علشان أنضف منه وافوق

محتاجه غساله ومسحوق

وآخد مشاعري فومين

وانقعها في كلور

وأعصر قلبي واسيبه يومين

في الشمس منشور

كان بقعة كان تيت تيت تيت

كان فيروس في الزور

كان عدوى الله يكون في عونها

اللي عليها الدور





واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك





آه كان هم كبير وانزاح

محبوسة ولقت المفتاح

وكإِن حياتي كان فيها تراب

بس أنا نفضته

كان عمري هيتسرسب

بس لحقته ولقطته

ويا ميلة بخته اللي بيغرز

ده يا ميلة بخته

واللي بينفد بجلده

ده يا حظه يا بخته





واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمّي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

يا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك