اليوم..عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع ”صاحبة السعادة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالاً بأعياد الربيع.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

تفاصيل حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة"

تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.