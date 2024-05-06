نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم The Fall Guy يتصدر شباك التذاكر الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفيلم الجديد للنجم رايان جوسلينج في تصدر شباك التذاكر بعد أيام قليلة من إصداره بصالات العرض السينمائية.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حقق في افتتاحيته هذا الاسبوع ما قيمته 28.5 ملايين دولار، بالتزامن مع إعادة طرح فيلم Star Wars: Episode I لصالات العرض بمناسبة اليوم العالمي لأفلام ستار وورز.

وحرص النجم رايان جوسلينج على تقديم الدعم لزوجته النجمة ايفا منديس، خلال حضوره لأحد اللقاءات الصحفية التي يجريها للترويج لفيلمه الجديد The Fall Guy.

ونقلت ديلي ميل، صورة لجوسلينج اثناء ارتدائه لقميص طبع عليه عنوان لأحد مؤلفات زوجته الصادرة حديثا للاطفال.

وكان قد وجه النجم رايان جوسلينج شكرًا خاصًا لمؤدي المشاهد الخطرة من فيلمه الجديد The Fall Guy، خلال أحدث ظهور له للترويج للفيلم.

ووفق ديلي ميل، قال جوسلينج أن مؤدي المشاهد الخطرة بالفيلم، ساعدها على أن يظهر بشكل مميز أمام الجميع من المشاهدين داخل العرض.

وشهد العرض الخاص للفيلم الجديد The Fall Guy، حضورًا مميزًا للنجم الكبير رايان جوسلينج، الذي يشارك به كأحد أبطال الفيلم.

ووفق ديد لاين، العرض الخاص للفيلم كان من تنظيم استديوهات يونيفرسال في مدينة هوليوود، وبحضور جماهيري مميز.

وسبق أن شارك النجم آرون تايلور والنجم رايان جوسلينج في الاحتفالية التي نظمت للعرض الخاص لأحدث افلامهما بعنوان The Fall Guy في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يتولى مهمة إخراجه، المخرج والنجم جون كرازينسكي.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد The Fall Guy، تقتبس قصته عن مسلسل تليفزيوني، طرح للعرض على القنوات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

هذا المسلسل الذي طرح بالعنوان نفسه، تم عرض مواسمه في الفترة بين عام 1981، وحتى عام 1986، وكان من بطولة لي ماجورز، ودوجلاس بار، وهيذر توماس.

وفيما يخص النسخة السينمائية التي يجسد به آرون تايلور دور البطولة، من المقرر أن يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية، بحلول عام 2024.

هذه النسخة الحديثة من الفيلم ستكون من اخراج ديفيد ليتش، ويكتب السيناريو الخاص بها درو بريس، ويشارك في بطولتها كل من إيملي بلنت وراين جوسلينج، وستيفاني هسو.

جديدر آرون تايلور

في الوقت نفسه، كان قد اختتم النجم الشاب آرون تايلور تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان kraven the hunter.

هذا الفيلم ينتمي لعالم مارفل للأبطال الخارقين، وهو أحد الاشرار الذي يواجههم الرجل العنكبوت في القصص المصورة.

وسيشهد الدور عودة آرون لعالم مارفل السينمائي، ولكن هذه المرة في دور بطولة خاص به، بعد أن سبق وظهر في دور ثانوي في فيلم avngers: age of ultron