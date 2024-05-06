نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد دهس مواطن بسيارته أعلى الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا عن إلقاء القبض عليه، اليوم الاثنين، بتهمة دهس مواطن بسيارته أعلى الطريق الدائري بالمنيب ناحية قسم شرطة الطالبية.

مدير أعمال عصام صاصا يكشف حقيقة حادث الطريق الدائري

وأكد مدير أعماله أن عصام صاصا مجرد شاهد على الحادث فقط وتوقف لمساعدة المصاب بعد انقلاب سيارته.

وقال مدير أعمال صاصا أنهما أثناء عودتهما من إحياء حفل انصرف قبلهما ضابط كان من حضور الحفل وتتبعاه بسيارتهم أعلى الطريق الدائري فشاهدا سيارته تنقلب بسبب اصطدامها بأخرى فتوقفا على الفور لمساعدته والاطمئنان عليه وظلا بجواره حتى نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى وتوجه عصام صاصا إلى قسم الشرطة للادلاء بشهادته حول كيفية وقوع الحادث وتحديد صاحب السيارة المخطئة.

تحريات الشرطة تنفي أقاويل مدير أعمال عصام صاصا

ولكن نفت تحريات الشرطة، ما ورد على لسان مدير أعمال مطرب المهرجانات بقوله: “أن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه”، مؤكدةً أن عصام صاصا هو المتسبب في مصرع الضحية إثر دهسه بسيارته.

وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى الهرم لمناظرة جثمان الضحية تمهيدًا للتصريح بالدفن.

الضحية

ويذكر أن الضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها برعونة، وتحفظ الأهالي عليه حتى وصول الشرطة.

عصام صاصا في سرايا النيابة العامة

واقتادت قوات الأمن، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سرايا النيابة العامة التي طلبت مبدئيًا سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة، فضلًا عن التحفظ على سيارته لفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث.