نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية الثقافية يطلق سلسلة "حكايات المدينة" للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة أنشطة وزارة الثقافة، استضاف بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة العمل الأولى من سلسلة "حكايات القاهرة بين الزمان والمكان.. المدينة العربية والإسلامية للأطفال".

الورشة الأولى من سلسلة "حكايات القاهرة بين الزمان والمكان.. المدينة العربية والإسلامية للأطفال"

تضمنت الورشة التي استمرت على مدار يومين، عدة أنشطة من منها "الاستماع للحواديت، الأحاجي، الجولات الميدانية، قراءة الخرائط، العروض التفاعلية، الرسم وبناء النماذج المعمارية.

أقيمت الورشة بالتعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت المعمار المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفل.

صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.