نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة House of the Dragon تعود للسينما بمشروع جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد نجمة مسلسل "هاوس أوف دراجون" أوليفيا كوك، بالعودة للدراما السينمائية من جديد في مشروع جديد تشارك في بطولته جيمي بيل.

ووفق ديد لاين، المشروع الجديد سيكون أحدث عمل سينمائي للمخرجة الإيطالية نتالي بيانتشري، بعنوان Takes One To Know One.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميًا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها بداية من يوم 9 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى الأثنين 24 من شهر أكتوبر الماضي.

تميز حتى النهاية

وبجانب ما حققته حلقات المسلسل من أرقام قياسية مميزة منذ انطلاق العرض رسميًا، كان للحلقة العاشرة الختامية منه، نصيبا من هذا التميز، بحصدها لما وصل لـ 9.3 مليون مشاهد، في ليلة عرضه مساء الأحد الماضي، فجر الإثنين بتوقيت القاهرة.

هذه الحلقة الختامية من الموسم، طرحت بعنوان "الملكة السوداء" أو The Black Queen، وحققت شبكة hbo بهذا الرقم، معدل مشاهدات افتقدته منذ عرض الحلقة الختامية لمسلسل "صراع العروش" بموسم الأخير الذي عرض في عام 2019 الماضي.

متابعة رغم التسريب

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان شبكة قنوات hbo، وجهت الشكر لمتابعي المسلسل الذين وصفتهم بالأوفياء، الذين كان لهم الفضل الأول في تحقيق الحلقة الختامية من المسلسل لهذا المعدل المتميز من المشاهدات، على الرغم من تعرض الحلقة الختامية للتسريب، قبل أيام من موعد عرضها الرسمي.