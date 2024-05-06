نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التراث تغني من روائع الطرب بمعهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، مساء أمس الأحد الموافق 5 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

تضمن البرنامج باقة مختارة من أهم أعمال الطرب لكبار الملحنين منها: موسيقى الهوى غلاب، موشح أنت المدلل، أنا والعذاب وهواك، لا تكذبي، يا ورد مين يشتريك، ياللي نويت تشغلني، طب وأنا مالي، ع الرملة، أنا بعشقك، دور قد ما أحبك، ما قالي، دويتو مالكش حق، السبت فات، تقاسيم، لسه فاكر"، أداء كل من: رضوي سعيد، مازن دراز، أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد صبري، حنان عصام، ياسر سليمان، حنان الخولي.

حفل لفرقة الإنشاد الديني

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أقامت حفل لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ْ الجمعة الماضية على مسرح معهد الموسيقى العربية.

و‏تضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التي وضعها كبار المؤلفين منها موكب النور، التعطيرة، البردة الشريفة، ألفين صلاة على النبي، خليك مع الله، النبى عربي، يا ختام الأنبياء، إلهي ما أعظمك، إروي لى، على باب سيدنا النبى، لاجل النبى، ما دام اشكو غرامى، يا رسول الله أجرنا ، أسماء الله الحسنى وغيرها، أداء كل من: بلال مختار، أحمد حسن، أشرف زيدان، سماح عباس، محمد نشأت، محمد الجزار وطه حسين .