نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "فاصل من اللحظات اللذيذة".. هشام ماجد يواصل تصوير "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان هشام ماجد تصوير فيلم “إكس مراتي “، الذي قد انطلق تصويره الأسبوع الماضي،وذلك بعد نجاح فيلم ”فاصل من اللحظات اللذيذة”، وذلك مع اقتراب الأخير من الوصول لـ 50 مليون جنيه إيرادات بعدما تم طرحه في موسم عيد الفطر، ويضم الفيلم كلًا من محمد ممدوح، أمينة خليل.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.



أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.



آخر أعمال هشام ماجد في السينما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم تسليم أهالي، الذي قدم بطولته مع دنيا سمير غانم، وعُرض العمل في عام 2022، وحصد إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه وقتها، وشارك في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، أوتاكا، وعبدالله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي