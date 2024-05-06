نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خبر كدب".. فيفتي يكشف حقيقة دهس عصام صاصا لشخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مطرب المهرجانات الشعبي "فيفتي" حقيقة دهس عصام صاصا لشخص أعلى دائري المنيب، مما تسبب في وفاته متأثرا بجروحه، وكشف ذلك الأمر من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

فيفتي يكشف حقيقة دهس عصام صاصا لشخص

قال "فيفتي" خلال الفيديو:"شوفت خبر انهاردة من صفحة "الراب سين" أن عصام صاصا خبط حد بالعربية دهسه دهس خطأ ".

وأضاف قائلا:" الخبر كدب، الموضوع أن عصام كان راجع من حفلة، وكان في عربية قدامه عملت حادثة "اتقلبت"، عصام نزل يساعد الشخص اللي في العربية اللي قدامه، وفضل موجود لحد الاسعاف جت وخدته وراح معاهم على اساس إنه هو يكون شاهد عيان ".

وتابع فيفتي:"أنا شايف أن في عنصرية في الموضوع، الراجل نزل يساعد حد شاف موقف حد محتاج مساعده فا نزل يساعد، انا مستغرب ليه بنتعامل كدة، ولية المهرجان بيتعامل كدة ".

تفاصيل القبض على عصام صاصا



الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.