سلامتك يا فنانا الغالي.. هاني فرحات يدعم محمد عبده بعد إصابته بالسرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الموسيقار هاني فرحات، على دعم صديقه الفنان محمد عبده بعد اعلانه إصابته بالسرطان من خلال صورة له برفقته شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



كتب هاني فرحات عبر صفحته على انستجرام:" سلامتك يا فنانا الغالي، ترجع لينا بالسلامة وباذن الله ربنا يتم شفاك وتعود لكل محبيك سريعا ".

نص التسجيل الصوتي الذي دار بين محمد عبده والأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

وقال محمد عبده من خلال رسالته الصوتية للراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن:" يا حبيبي يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوفي والحبيب يا اللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها ووجدانها، وأشكالها الغنائية الجميلة وطلعنا بكلمات واحدة مفهومة وجميلة ومرغوبة في كل مكان.

وتابع: هذا شيء كبير والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط ليش تاخد كيماوي أنت وأنا كمان آخد كيماوي في باريس الله معانا ويحبنا ومن محبة الله فينا، والله يراعي كل إنسان خدم بلده زينا.





تفاصيل مرض محمد عبده

وكانت كانت شركة روتانا كشفت عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور الشهير انستجرام منشورا قالت فيه: «تنويه.. تم الغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.