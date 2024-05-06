انت الأن تتابع خبر نسرين طافش: فخورة بنفسي وبتاريخي الفني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة نسرين طافش عن فخرها بمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال الدرامية التي قدمتها، موجهة سؤالا للجمهور حول العمل المفضل لديهم.



ووقع اختيار نسرين على أدوار هي الأقرب إلى قلبها في مسلسلات: التغريبة الفلسطينية، طريق النحل، صبايا ج 1، على طول الأيام، بقعة ضوء، المداح 1".



وشاركت نسرين عبر حسابها في منصة "إنستغرام" بوسترات بعض أعمالها، وأرفقتها بتعليق أكدت خلاله أنها حرصت منذ بداية مشوارها الفني على اختيار أدوارها "بدقة" لكي تستحوذ على قلوب المتابعين، وهذا ما استطاعت تحقيقه بحسب تعبيرها، مشددة على أنها درست في المعهد العالي للفنون المسرحية على يد "عظماء" سوريين.



وكتبت نسرين: فخورة بنفسي وبتاريخي الفني، وبالأعمال الناجحة الي عملتها في سوريا ومصر ولبنان والإمارات، مع أعظم مخرجين سوريين وعرب، أنا ابنة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ابنة المسرح أبو الفنون.



ولفتت إلى أنها عززت موهبتها وإبداعها الفني تحت إشراف "عظماء" المعهد، الذين آمنوا بموهبتها ومنحوها الثقة، وكان على رأسهم: جمال سليمان، فايز قزق، غسان مسعود، حاتم علي، دلع الرحبي وغيرهم.



وأضافت نسرين أنها بدأت مشوارها بأعمال درامية تربعت على بطولتها، وكان لديها رفاهية وحرية الاختيار في انتقاء أفضل السيناريوهات التي تعرض عليها، وهذا ما أوصلها للشعبية الكبيرة والمحبة التي تحظى بها حاليا، بحسب تعبيرها.



وأشارت إلى أن قوائم الأعمال التي شاركت بها طويلة وغير قادرة على ذكرها بأكملها، لكنها بدورها اختارت "التغريبة الفلسطينية، وطريق النحل، وصبايا ج1، وعلى طول الأيام، وبقعة ضوء، والمداح 1"، ووصفتها بـ"الأعمال التي تعيش في الذاكرة" .