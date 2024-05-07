ياسمين عبد العزيز باكية: "أنا بعشق أحمد العوضي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة العديد من كواليس بدايتها الفنية وأيضًا تحدثت عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي وسبب انفصالهما عن بعضهم البعض.

وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة سبب انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، لتتحدث عنه باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند بعد عرض برومو حلقتها مع إسعاد يونس

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.