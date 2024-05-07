نيكولاس كيج ينضم لأسرة فيلم The Carpenter’s Son للمخرج المصرى لطفى ناثان

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أحمد جودة - القاهرة -

انضم النجم العالمي نيكولاس كيج، برفقة كل من إف كيه إيه تويجز ونوح جوبي، لتجسيد العائلة المقدسة في الفيلم المنتظر The Carpenter’s Son للمخرج المصري الأمريكي لطفي ناثان.

تعرف على شخصية نيكولاس كيج في الفيلم المنتظر The Carpenter’s Son

و من المقرر أن يلعب مع كل من وإف كيه إيه تويجز، ونوح جوبي، وسهيلة يعقوب أدور البطولة في فيلم The Carpenter’s Son يستكشف القصة النادرة عن طفولة يسوع من خلال فيلم رعب.

أحداث فيلم The Carpenter’s Son

استوحى ناثان الإلهام من إنجيل الطفولة الملفق لتوماس في السيناريو، يعود تاريخ النص إلى القرن الثاني الميلادي، ووفقًا للملخص الرسمي.

يروي " The Carpenter’s Son" القصة المظلمة لعائلة تختبئ في مصر لأبن معروف باسم "الصبي"، يدفعه الشك للتمرد ضد ولي أمره، النجار، ويكشف عن القوى الكامنة ومصير يتجاوز فهمه.



آخر أعمال نيكولاس كيج

والجدير بالذكر آخر أعمال نيكولاس كيج فيلم Dream Scenario،والذي حاز على إعجاب الجمهور.

أبطال فيلم Dream Scenario



الفيلم من بطولة نيكولاس كيج فيما يبدو بأنه دور غريب آخر يقدمه. وينضم إليه جوليان نيكلسون ومايكل سيرا وتيم ميدوز وديلان جيلولا وكيت بيرلانت وديلان بيكر.

وتدور أحداث الفيلم حول تنقلب حياة رجل العائلة البائس بول ماثيوز كيج رأساً على عقب عندما يبدأ ملايين الغرباء فجأة في رؤيته بأحلامهم. ولكن عندما يأخذ ظهوره الليلي منعطفاً مروعاً، يضطر بول إلى مواجهة نجوميته الجديدة.