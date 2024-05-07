صدقي صخر: دوري في "فراولة" مهم لمشاركتي نيللي كريم و"صوت وصورة " الأهم في رحلتي الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان صدقي صخر أن دوره في مسلسل "فراولة" الذي جمعه بالفنانة نيللي كريم من الادوار المميزة في مسيرته بالفنية لأنه شاركها التمثيل.

وأضاف تابع خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": “مسلسل فراولة متميز ساعدني في تجربة جديدة لان كل دور بيعيد اكتشاف جوانب أخرى في موهبتي وتحقيق تجارب جديدة”.



وعن شخصية المحامي في مسلسل “صوت وصورة” قال: "دور المحامي دور صعب جدًا ومشهد المرافعة كان تقيل جدًا وطويل قائم على الحفظ والمصطلحات ومخارج الالفاظ في اللغه العربية وكان يحمل الكثير من الجهد".



وتابع: “كان دور مليء بالتفاصيل حتى شكل المحامي وطريقته ونبرة الصوت كل ده كان جهد ومذاكرة ولما بشوف المشهد بقول إزاي عملت ده كله”.



ولفت في معرض رده على سؤال الحديدي أنه لا يشعر ان موهبته ظلمت ولكنا رحلة فنية ومسيرة ولها توقيت وفي الوقت الحالي موهبته أخذت فرصتها الحقيقية بشكل اكبر.



وأردف: "مثلا مسلسل صوت وصورة محطة مهمة جدًا جحدًا مش بس علشان المساحه ونجاح المسلسل لكنه يختلف كلية عن ريفو الذي كان شخصية شاب إنطوائي بيلعب لمزيكا ونقلة وصولًا لشخصية المحامي وهو مختلف عن شخصيتي".



وتابع: "دور المحامي عمل طيف كبير، ممكن اشتغل فيه وعن شغفه القادم قال: “مش عارف بالضبط عاوز أفضل أنسان شغفي الحقيقي ابقى إنسان أكتر لان رحلتنا منذ البداية منذ الميلاد وحتى الموت هي رحلة لنكون الافضل سواء في شغلنا أو شخصيتنا أو تعاملنا وده مش منفصل والشغف في العمل لا ينفصل عن شغفي بشخصيتي وإهتمامي بالمجتمع الذي حولي”.



وذكر أنه لا يسعى للمنافسة وما يهمه مبدأ التشارك قائلًا: “مش بعترف بالمنافسة انا شايف التشارك افضل وأن الجميع ينهض بمساعده الاخرين بالذات في مجال التمثيل مافيش حاجة إسمها أحسن ممثل لكن فيه ممثلين كتير كل واحد بيؤدي بشكل مختلف لكن مش أحسن”.