نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكرًا قضاء مصر العادل.. أول تعليق من ريم البارودي بعد الحكم على المتهم بإنتهاك خصوصيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ريم البارودي، عن سعادتها لصدور حكم بالسجن لمدة عام على المتهم بتسريب محادتثها، اليوم الثلاثاء، وذلك لانتهاكه خصوصيتها، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت ريم البارودي، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الله أكبر الله أكبر، ألف حمد وشكر يا رب، يا ما أنت كريم وعظيم وعادل يا رب، أشكر قضاء مصر العادل وأتوجه بالشكر والتقدير لـ المحامي الكبير ياسر قنطوش».





الحكم على المتهم بإنتهاك خصوصية ريم البارودي

أيدت محكمة جنح المقطم، حبس أحد الصحفيين لمدة عام لاتهامه بانتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودى، وتسريب محادثات خاصة بها أدت إلى عدة أزمات.

تفاصيل أزمة ريم البارودي



تفاصيل الواقعة بدأت بنقل المتهم محادثات خاصة عبر تطبيق واتساب، دون موافقة الفنانة، ودون إذنها مما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.

آخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشوربجي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.