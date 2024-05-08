نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "دواعي السفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي سفر” والنجوم المشاركة في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو".

وسيطر على البرومو مسلسل “دواعي السفر”، أنه يعرض الأمراض النفسية على أحداث المسلسل، بشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.

بالإضافة لظهور المؤلفة مريم نعوم كممثلة لأول مرة في مسلسل دواعي السفر، حيث ظهرت خلاله في لقطة سريعة، وهي مشاركتها التمثيلية الأولى.

قصة مسلسل “دواعي سفر”

مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي السفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.