انت الأن تتابع خبر بلقيس تروج لمنتجاتها التجميلية وتتصدر الترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة بلقيس الترند بالمكياج الهندي الذي يشهد إقبالًا عالميًّا على تطبيق تيك توك وحققت ملايين المشاهدات حول العالم، بعد أن روجت المغنية اليمينة لأول منتجات علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل BEX Beauty.



وأعلنت بلقيس عن استعداداتها لدخول الترند الهندي الذي جمع أبرز صُنّاع المحتوى في العالم الذين نفذوا موضة مكياج "أشوكا" Asoka Makeup.. لم تمر ساعات على ذلك الإعلان، حتى طرحت بلقيس الفيديو الترويجي لها والذي تميز بكثافة الخطوات ودقة تنفيذ المكياج.



على وقع أنغام سان سانانا San Sanana، أطلت بلقيس لتروّج لمنتجات BEX Beauty. ونشرت المغنية فيديو على صفحتها في إنستغرام قائلة "وأخيراً سوينا الترند الهندي".



خطوة تلو الخطوة، نفذت بلقيس الترند، مستخدمة مستحضرات BEX Beauty. من أحمر الشفاه إلى كريم الأساس والماسكارا وغيرها، كلها أدوات استعملتها المغنية في خطوات المكياج. وختمت الترند بالإطلالة بالثياب الهندية التقليدية مع المجوهرات المعروفة .