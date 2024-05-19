محامي أسرة فريد الأطرش: محسن جابر ليس له الحق في التنازل لـ نانسي عجرم

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، على تنازل المنتج محسن جابر لأغنية فريد الأطرش "أنا وإنت ولا حد تالتنا"، والتي قامت بغناؤها المطربة نانسي عجرم من أجل إعلان دعائي.



وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"مش من حق محسن جابر يعمل كده، لأن المنتج بينتج شريط غنائي وهو إنتحل صفة كاذبة ولازم يحاول يفرق ما بين ملكية التسجيل الصوتي والمصنف نفسه".

فيما أرسل جيجي لامارا مدير أعمال المطربة عجرم، صور لبرنامج "تفاصيل" أوضح من خلالها تنازل المنتج محسن جابر عن الأغنية لحصول نانسي عجرم على أذن بذلك وقيامها بالغناء وذلك مقابل مادي حصل عليه الأخير.

وعقب المحامي حسام لطفي على ذلك، موضحا أن محسن جابر لا يملك لحن الأغنية وليس له احقية في ذلك، وأستغل اللحن وكان عليه أن يرجع للمؤلف والملحن وفي نفس الوقت ينضمان لجمعية المؤلفين والملحنين لكي يحق لهما في التنازل من عدمه.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.